Врач Мясников заявил об отсутствии совести у Навального

Блогер Алексей Навальный должен по закону отвечать за клевету и оскорбления омских медиков. Такое заявление сделал врач Александр Мясников в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, если бы омские доктора хотели его смерти, то блогер бы уже давно был мертв. Каждый день основатель признанного иноагентом "Фонда по борьбе с коррупцией" винит в своем отравлении самых разных людей. Ранее это был президент России Владимир Путин, теперь врачи из Омска, которые вообще-то спасли ему жизнь. Алексей Навальный просто не достоин толерантного к нему отношения в России, здесь он должен ответить по закону за свои слова, считает доктор.

"Высказать свое возмущение и отвращение хочу и имею на это право", — заявляет Мясников.

Ранее сообщалось, что подозрения Алексея Навального о причастности Владимира Путина к своему отравлению являются просто безосновательными и неприемлемыми. О недопустимости таких заявлений было сказано пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.