Политолог отвел России роль в восстановлении мира после краха США

Противоборство кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена разрушит страну, после этого задачей России станет стабилизация ситуации в мире. Об этом сообщил политолог Ростислав Ищенко изданию "Украина.ру".

По мнению эксперта, состоявшиеся на днях предвыборные теледебаты между республиканцем и демократом показали, что две главных партии США не смогут поделить мирным способом власть. Ролью России станет стабилизация ситуации и контроль мирового порядка после выборов в США, полагает политолог.

"Это совершенно непрогнозируемая ситуация", — считает Ищенко.

Также эксперт заметил, что не важно, какая партия в США придет к власти после выборов. По его мнению, страну ждет крах.