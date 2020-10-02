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13:10   2 Октября 2020
Общество

В Петербурге спрогнозировали возможные сценарии второй волны COVID-19

В Петербурге спрогнозировали возможные сценарии второй волны COVID-19

Вторую волну коронавируса прогнозируют по всему миру, в том числе и в РФ. Сейчас в больницах подготавливают места для пациентов и вводят некоторые ограничения, сообщил проректор СПбГПУ Алексей Боровков.

Какой может быть вторая волна в Петербурге, рассказал Боровков. Ученые университета рассчитали математическую модель распространения коронавируса, которая сообщит о десяти возможных сценариях развития инфекции.

Пика COVID-19 может достигнуть в Северной столице 10 декабря 2020 года, считает профессор. Прогнозируется, что на это время в Петербурге может быть 15 тыс. пациентов с коронавирусом. Боровков сообщил, что плато пока ждать не стоит, так как зафиксирован рост заболеваемости.

Главы Санкт-Петербурга и Ленобласти обсудили вопросы взаимодействия во время распространения COVID-19. Александр Беглов и Александр Дрозденко проработали возможность увеличения коечного фонда и охвата тестированием.

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Автор: Илья Романович
#россия #ограничения #коронавирус

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