Последний день жизни Конкиной восстановлен по минутам

Точная хронология дня жизни Софьи Конкиной накануне гибели стала известна СМИ, передает "МК".

Стало известно, что в день гибели Конкина общалась с банками по поводу просроченных кредитов и классным руководителем дочери, делала покупки и переписывалась с абонентом из Италии, а уже ближе к ночи отправилась в один из столичных фитнес-клубов, сообщает "МК" в эксклюзивном расследовании.

Сообщается, что около 21:30 погибшая говорила с подругой и была дома, с этого момента показания близких Конкиной расходятся. По словам дочери женщины, сожитель Конкиной ушел из дома до ее возвращения, а сам мужчина утверждает, что видел, как погибшая собиралась в бассейн и взяла бутылку вина. Затем Софья Конкина звонила в бар около метро "Маяковская", а в 23:02 сделала последнее фото в бассейне.

По сообщениям источника, в момент гибели дочери Конкина в бассейне находились трое мужчин, один из которых вытащил женщину, когда той стало плохо в воде, и начал реанимировать ее. Позднее она скончалась в больнице. Легкие Конкиной были заполнены водой и рвотными массами, что и стало причиной смерти.