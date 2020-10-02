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13:00   2 Октября 2020
Общество

Последний день жизни Конкиной восстановлен по минутам

Последний день жизни Конкиной восстановлен по минутам

Точная хронология дня жизни Софьи Конкиной накануне гибели стала известна СМИ, передает "МК".

Стало известно, что в день гибели Конкина общалась с банками по поводу просроченных кредитов и классным руководителем дочери, делала покупки и переписывалась с абонентом из Италии, а уже ближе к ночи отправилась в один из столичных фитнес-клубов, сообщает "МК" в эксклюзивном расследовании.

Сообщается, что около 21:30 погибшая говорила с подругой и была дома, с этого момента показания близких Конкиной расходятся. По словам дочери женщины, сожитель Конкиной ушел из дома до ее возвращения, а сам мужчина утверждает, что видел, как погибшая собиралась в бассейн и взяла бутылку вина. Затем Софья Конкина звонила в бар около метро "Маяковская", а в 23:02 сделала последнее фото в бассейне.

По сообщениям источника, в момент гибели дочери Конкина в бассейне находились трое мужчин, один из которых вытащил женщину, когда той стало плохо в воде, и начал реанимировать ее. Позднее она скончалась в больнице. Легкие Конкиной были заполнены водой и рвотными массами, что и стало причиной смерти.

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Автор: Кристина Мокроусова
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