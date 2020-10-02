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12:59   2 Октября 2020
Общество

В Петербурге еще 151 человек выздоровел от коронавируса

В Петербурге еще 151 человек выздоровел от коронавируса

Медики вылечили от коронавирусной инфекции еще 151 жителя Санкт-Петербурга. Общее количество выздоровевших в городе достигло 29 368 человек за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе.

Петербургские врачи обследовали на инфекцию более 30,5 тысячи жителей за прошедшие сутки. Тесты показали положительный результат у 302 горожан. Коронавирус выявили у 43 608 петербуржцев за весь период пандемии. Медики зафиксировали 32 летальных исхода за последние сутки. Общее количество летальных исходов достигло 3004.

Единовременные дополнительные выплаты получат медицинские работники в Санкт-Петербурге. Постановление о выделении 418,2 млн рублей из резервного фонда правительства города подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

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Автор: Руслан Неглинный
#петербург #беглов #коронавирус

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