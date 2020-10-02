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12:47   2 Октября 2020
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры по актуальным темам

Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры по актуальным темам

Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко по телефону обсудили вопросы двусторонней и мировой повестки, сообщает БелТА.

Уточняется, что они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, обстановку внутри Белоруссии и России на фоне европейских проблем, распространение коронавируса, а также восстановление транспортного сообщения между государствами.

Ранее российский лидер заявил, что после президентских выборов в Белоруссии на республику оказывается беспрецедентное внешнее давление, сообщал телеканал "360".

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #белоруссия #лукашенко

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