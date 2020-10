Вассерман рассказал, что будет с США в случае ухудшения здоровья Трампа

Президент США Дональд Трамп сообщил, что он и его супруга Меланья заболели коронавирусом. Предположительно, глава Белого дома заразился от советницы Хоуп Хикс, которая сопровождала его во время рабочих поездок. Президентская чета ушла на карантин.

Интересно, что Трамп отказался передавать полномочия вице-президенту США Майку Пенсу. На прямой вопрос об этом, он лаконично ответил: «Нет», и от других комментариев воздержался. Впрочем, как объяснил «Политике Сегодня» публицист и политический консультант Анатолий Вассерман, в случае серьезных проблем со здоровьем у президента, Пенс все равно получит его полномочия.

Если американский лидер, теоретически, не доживет до выборов, это не будет означать автоматическую победу демократов. Республиканцы найдут, кого выдвинуть на пост номер один. Есть вице-президент Майк Пенс, есть и другие кандидатуры, подчеркивает собеседник издания

Американцы хорошо продумали механизм передачи власти вице-президентам, поэтому политических потрясений в США не будет, считает Вассерман. Занимающий второй по важности государственный пост Пенс не раз доказывал, что полностью разделяет убеждения Трампа.

В американской истории было немало случаев, когда президент не доживал до конца срока, напомнил публицист. Около 14 американских вице-президентов возглавили США. От рук убийц погибли четверо: Авраам Линкольн (в 1865 году), Джеймс Гарфилд (1881), Уильям Маккинли (1901) и Джон Кеннеди (1963). Столько же умерли от болезней: Уильям Гаррисон (1841), Закари Тейлор (1850), Уоррен Гардинг (1923) и Франклин Рузвельт (1945).

Преждевременную кончину президентов связывают с легендой о проклятии Текумсе, рассказывает Вассерман. Текунсе — один из индейских вождей, который заключил с американцами договор, но они его нарушили при первой же возможности.

Проклятье индейца грозит тем лидерам, что были избраны в год, который делится на 20 без остатка. Согласно преданию, «проклятый» умрет или будет убит до окончания срока президентских полномочий.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!