Вассерман рассказал, что будет с США в случае ухудшения здоровья Трампа

Президент США Дональд Трамп сообщил, что он и его супруга Меланья заболели коронавирусом. Предположительно, глава Белого дома заразился от советницы Хоуп Хикс, которая сопровождала его во время рабочих поездок. Президентская чета ушла на карантин.

Интересно, что Трамп отказался передавать полномочия вице-президенту США Майку Пенсу. На прямой вопрос об этом, он лаконично ответил: «Нет», и от других комментариев воздержался. Впрочем, как объяснил «Политике Сегодня» публицист и политический консультант Анатолий Вассерман, в случае серьезных проблем со здоровьем у президента, Пенс все равно получит его полномочия.

«В США после печального опыта Аарона Берра [третьего вице-президента Америки — прим. ред.] баллотируется пакет: президент и вице-президент. По началу вице-президентом избирался человек, который занял второе место на президентских выборах. Это какое-то время было приемлемо, поскольку отцы-основатели США тогда еще не разругались. Но Берр, ставший вице-президентом при Томасе Джефферсоне, имел взгляды, кардинально отличающиеся от Джефферсона. По ходу своего вице-президентства он убил министра финансов Гамильтона, близкого по духу к Джефферсону. Теперь американцы выбирают пакет», — рассказал Вассерман.

Если американский лидер, теоретически, не доживет до выборов, это не будет означать автоматическую победу демократов. Республиканцы найдут, кого выдвинуть на пост номер один. Есть вице-президент Майк Пенс, есть и другие кандидатуры, подчеркивает собеседник издания

«Так было, когда в отставку ушел президент [Ричард] Никсон и страну возглавил вице-президент [Джеральд] Форд, ранее выбранный Никсоном из числа сенаторов, поскольку вице-президент [Спиро] Агню ушел в отставку еще до Никсона. С формальной точки зрения, все прописано и предусмотрено. Список должностей, которые могут исполнять президентские обязанности в чрезвычайных обстоятельствах, насчитывает около 40 человек: это президент, вице-президент, представитель палаты представителей и так далее. Последние в списке даже не министры, а заместители министров», — продолжил собеседник издания.

Американцы хорошо продумали механизм передачи власти вице-президентам, поэтому политических потрясений в США не будет, считает Вассерман. Занимающий второй по важности государственный пост Пенс не раз доказывал, что полностью разделяет убеждения Трампа.

«Пенс готов на любые меры ради восстановления промышленного производства в США. А большинство американцев доказали, что ни умеют и любят работать. В этом отношении американцы очень хороши. И это большинство проголосует не за личность Трампа, а за его программу. Даже если ее предстоит выполнять Пенсу», — объяснил Вассерман.

В американской истории было немало случаев, когда президент не доживал до конца срока, напомнил публицист. Около 14 американских вице-президентов возглавили США. От рук убийц погибли четверо: Авраам Линкольн (в 1865 году), Джеймс Гарфилд (1881), Уильям Маккинли (1901) и Джон Кеннеди (1963). Столько же умерли от болезней: Уильям Гаррисон (1841), Закари Тейлор (1850), Уоррен Гардинг (1923) и Франклин Рузвельт (1945).

Преждевременную кончину президентов связывают с легендой о проклятии Текумсе, рассказывает Вассерман. Текунсе — один из индейских вождей, который заключил с американцами договор, но они его нарушили при первой же возможности.

Проклятье индейца грозит тем лидерам, что были избраны в год, который делится на 20 без остатка. Согласно преданию, «проклятый» умрет или будет убит до окончания срока президентских полномочий.

«Начиная с президента, избранного в 1940-м году, проклятье заработало. Первым, кому удалось переломить проклятье оказался [Рональд] Рейган. Он, правда, был ранен в результате покушения одного совершенно неумного товарища. Но врачи его спасли. [Джордж] Буш-младший умудрился поперхнуться печеньем, аж до потери сознания. Но тоже остался в живых. Сейчас проклятье действует в ослабленном варианте. Когда Трамп изберется, ему нужно особенно беречь здоровье», — резюмировал Вассерман.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Трамп отменил все личные встречи и командировки после сообщения о заражении. В расписании на 2 октября остались только телефонные звонки. Теперь под вопросом находятся вторые дебаты кандидатов в президенты 15 октября в Майами (штат Флорида). Третьи дебаты запланированы на 22 октября.

Новость о болезни президента перед выборами вызвала в американском обществе резонанс. Противники Трампа припомнили ему легкомысленные фразы о пандемии, пренебрежительное отношение к ношению маски, а также проведение агитационных митингов с тысячами людей. Впрочем, по словам врача, президент чувствует себя хорошо и остается дееспособным.

Выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. На сегодняшний день лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. Первые дебаты, прошедшие между демократом и республиканцами, эксперты назвали «позором Америки».