Google заплатит изданиям более $1 млрд за использование их новостей

Генеральный директор Google Сундар Пичаи сообщил о запуске нового продукта — Google News Showcase для изданий и читателей. По его словам, американская компания выплатит изданиям в течение следующих трех лет более $1 млрд за лицензирование новостного контента для Google News Showcase.

Продукт отобразит тизеры статей в разделе новостей Google. Изображениями и текст выберут издания. Пользователь, который нажмет на тизер, перейдет на веб-сайт новостного издания и прочитает статью полностью.

News Showcase изначально интегрируют в новости Google на Android, продолжил Сундар Пичаи. После продукт появится в новостях Google для iOS. Позже компания включит в Google News Showcase видео, аудио и ежедневные брифинги.

Новый продукт отличается от других новостных сервисов, поскольку зависит от редакционного выбора отдельных изданий, которые решат, какие статьи показывать читателям и как их преподносить. Первыми с News Showcase познакомятся читатели из Бразилии и Германии.

Также компания уже подписала партнерские договоры для News Showcase с почти 200 ведущими изданиями из Аргентины, Канады, Великобритании и Австралии, среди них немецкие журналы Der Spiegel, Stern и Die Zeit, бразильские газеты Folha de S.Paulo и Band, аргентинский сайт Infobae.

News Showcase, продолжил генеральный директор Google, основывается на существующей программе лицензирования новостей, которая уже платит изданиям за качественную журналистику и новости. Американская компания считает, что партнерство привлечет новый трафик на сайты новостных изданий.

Бизнес-модель для газет, которую основали на рекламе и доходах от подписки, развивалась более века, поскольку читатели выбирали и другие источники новостей. Среди них радио, телевидение. Интернет — новое пространство, но не последнее.

В 2019 году Apple запустила сервис Apple News +, в котором публикуют статьи нескольких новостных изданий, в том числе журналов. А Facebook платит изданиям за включение кратких историй во вкладку новостей. Такую функцию также запустили в 2019 году, пишет The Wall Street Journal.

Proud to announce our biggest commitment to the future of news yet: the launch of Google News Showcase - a new kind of news experience for publishers and readers - along with a $1 billion global investment in partnerships with publishers. https://t.co/zdCHuawyAp