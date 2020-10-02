Жители Эс-Сухне восстановят в Сирии разгромленную боевиками школу

Школа имени мученика Махмуда Шехаба, расположенная в сирийском городе Эс-Сухне провинции Хомс, сможет принять 85 младшеклассников на учебу уже в следующем году. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

По данным СМИ, жители сирийского города занялись восстановлением и ремонтом начальной школы. Учебное заведение пустовало на протяжении нескольких лет после разгрома террористами запрещенного в России "Исламского государства".

Огромную роль в проекте по обновлению школы сыграли родители учеников. Старшее поколение надеется, что благодаря возвращению детей на учебу в Эс-Сухне вернется стабильность, а вместе с ней в город начнут прибывать беженцы и стабилизируется экономическая обстановка.

Известно, что учеба в школе начнется уже в следующем году. Учебное учреждение откроет свои двери для 85 детей. Ходить на занятия будут не только юные жители Эс-Сухне, но и дети из бедуинских племен, которые живут неподалеку в Сирийской пустыне.