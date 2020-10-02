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12:12   2 Октября 2020
Общество

Погибшая Конкина в последней переписке жаловалась на сожителя

Погибшая Конкина в последней переписке жаловалась на сожителя

Утонувшая в бассейне София Конкина перед своей гибелью жаловалась подругам на сожителя, передает телеканал "360".

Журналисты опубликовали новые подробности из жизни дочери российского актера Владимира Конкина. По их данным, в переписке девушка рассказала своей знакомой о проблемах в отношениях со своим сожителем. Конкина сильно переживала из-за резких перепадов настроения молодого человека, которые якобы были вызваны его психическим состоянием.

Источник видео: телеканал – "360"

Дочь российского актера, по данным правоохранителей, скончалась 22 сентября. Девушке стало плохо во время тренировки в одном из столичных фитнес-клубов. Прибывшие на место инцидента медики попытались помочь ей, но их старания не принесли результата.

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Автор: Илья Романович
#смерть #проблемы #сожитель #конкина

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