Погибшая Конкина в последней переписке жаловалась на сожителя

Утонувшая в бассейне София Конкина перед своей гибелью жаловалась подругам на сожителя, передает телеканал "360".

Журналисты опубликовали новые подробности из жизни дочери российского актера Владимира Конкина. По их данным, в переписке девушка рассказала своей знакомой о проблемах в отношениях со своим сожителем. Конкина сильно переживала из-за резких перепадов настроения молодого человека, которые якобы были вызваны его психическим состоянием.

Источник видео: телеканал – "360"

Дочь российского актера, по данным правоохранителей, скончалась 22 сентября. Девушке стало плохо во время тренировки в одном из столичных фитнес-клубов. Прибывшие на место инцидента медики попытались помочь ей, но их старания не принесли результата.