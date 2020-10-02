12:01 2 Октября 2020Политика
Путин направил телеграмму Трампу с пожеланиями выздоровления от COVID-19
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил заболевшему коронавирусной инфекцией действующему главе США Дональду Трампу телеграмму с пожеланиями выздоровления, сообщила пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.
Уточняется, что российский лидер пожелал своему американскому коллеге и его супруге выздоровления, а также выразил поддержку в непростой момент.
Ранее американский президент в своем Twitter заявил, что он и его жена заболели коронавирусом, сообщал телеканал "360".