Путин направил телеграмму Трампу с пожеланиями выздоровления от COVID-19

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил заболевшему коронавирусной инфекцией действующему главе США Дональду Трампу телеграмму с пожеланиями выздоровления, сообщила пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

Уточняется, что российский лидер пожелал своему американскому коллеге и его супруге выздоровления, а также выразил поддержку в непростой момент.

Ранее американский президент в своем Twitter заявил, что он и его жена заболели коронавирусом, сообщал телеканал "360".