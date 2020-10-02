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12:01   2 Октября 2020
Политика

Путин направил телеграмму Трампу с пожеланиями выздоровления от COVID-19

Путин направил телеграмму Трампу с пожеланиями выздоровления от COVID-19

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил заболевшему коронавирусной инфекцией действующему главе США Дональду Трампу телеграмму с пожеланиями выздоровления, сообщила пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

Уточняется, что российский лидер пожелал своему американскому коллеге и его супруге выздоровления, а также выразил поддержку в непростой момент.

Ранее американский президент в своем Twitter заявил, что он и его жена заболели коронавирусом, сообщал телеканал "360".

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Автор: Яна Либерман
#сша #путин #трамп #коронавирус

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