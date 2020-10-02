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11:45   2 Октября 2020
Армия

Пашинян указал на "воинственное поведение" Турции в Карабахе

Пашинян указал на "воинственное поведение" Турции в Карабахе

Турция должна приостановить участие в Минской группе ОБСЕ по Нагорному Карабаху. С таким требованием выступил 2 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян возмущен "воинствующим поведением" Турции. Он заявил, что Армения располагает доказательствами участия Анкары в руководстве боевыми действиями в Карабахе.

Турция обучила и перевезла в зону карабахского конфликта несколько тысяч сирийских наемников, рассказал он и призвал в связи с этим заморозить членство Анкары в Минской группе ОБСЕ по Карабаху.

Напомним, в состав Минской группы входят Белоруссия, Италия, Германия, Финляндия, Швеция, Армения, Азербайджан и Турция. Сопредседателями группы выступают Россия, США и Франция.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало статью, в которой анализирует ситуацию с переброской сирийских наемников в зону соприкосновения в Нагорном Карабахе.

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Автор: Илья Романович
#турция #обсе #пашинян

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