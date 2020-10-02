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11:42   2 Октября 2020
Политика

Граждане Японии одобрили модернизацию железной дороги на Сахалине

Граждане Японии одобрили модернизацию железной дороги на Сахалине

Информагентство Kyodo News обнародовало статью о модернизации железнодорожных путей на Сахалине до общероссийских параметров. Японцы поддержали эту идею, пишет РИА Новости.

В публикации сказано, что 30 сентября по последнему участку старой японской железной дороги прошел последний поезд, а остров полностью перешел на общероссийский стандарт.

"Как бы я хотел побывать на Сахалине сейчас и проехаться на новых составах по широкой российской железнодорожной полосе", — оставил комментарий пользователь с ником cin.

Другой гражданин Японии спросил о том, настанет ли однажды время, когда можно будет поехать в путешествие по Южному Сахалину с одним лишь рюкзаком.

Телеканал "360" сообщал, что на Курильских островах объявили штормовое предупреждение. Ураган приближался к островам Кунашир, Шикотан и Итуруп.

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Автор: Илья Романович
#япония #сахалин #Kyodo

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