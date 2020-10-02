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11:39   2 Октября 2020
Экономика

Песков прокомментировал отсутствие Лукашенко в списке санкций ЕС

Песков прокомментировал отсутствие Лукашенко в списке санкций ЕС

Если бы глава Республики Беларусь Александр Лукашенко угодил в санкционный список ЕС, все контакты союза с Белоруссией пришлось бы ограничить, заявили в Кремле.

Отсутствие фамилии Лукашенко в списке ограничений ЕС — результат положительного решения, рассказал 2 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ином случае стороны бы не смогли обсуждать темы, которые интересуют их обоих.

Россия негативно относится к любым санкционным проявлениям, уточнил официальный представитель Кремля.

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Автор: Илья Романович
#ес #санкции #лукашенко

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