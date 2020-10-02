Психолог объяснила, почему около половины россиян не хотят заводить детей

Почти половина россиян от 18 до 45 лет не намерена заводить детей. Об этом говорится в исследовании, проведенном Аналитическим центром НАФИ.

Результаты опроса показали, что 46% респондентов не планируют рождение ребенка, обосновывая это неустойчивым материальным положением или же отсутствием желания. Среди них женщин больше, чем мужчин: 51% против 41%.

Почти половина (46%) россиян в возрасте от 18 до 45 лет не собираются заводить детей, показал опрос Национального агентства финансовых исследований. 24% респондентов объяснили это сложным материальным положением, 15% — отсутствием партнёраhttps://t.co/kqWCc0Wl01 — TJ (@tjournal) October 1, 2020

В исследовании говорится, что чаще всего неготовность к созданию семьи в традиционном понимании, россияне объясняют финансовыми проблемами. Чтобы решиться на рождение ребенка, опрошенные в среднем обозначают дополнительную сумму к ежемесячному доходу в размере 58 тысяч рублей. Между тем, эта цифра варьируется в зависимости от социально-демографических групп и места жительства — крупного города или села.

Как подчеркнула замдиректора направления социально-экономических исследований НАФИ Ирина Гильдебрандт, итоги опроса демонстрируют «тренд к осознанному деторождению».

Социальный психолог Наиля Бирарова в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» с подобным выводом согласилась. Она подчеркнула, что современная молодежь отличается более взвешенным подходом к созданию семьи, чем молодые люди предшествующего поколения.

«Нужно говорить о том, что сейчас у молодежи более зрелая, окрепшая психика, и они относятся к этому вопросу более осознанно, нежели раньше. Мол, получится, а там выкрутимся. Сейчас люди взвешивают все “за” и “против”, финансовое положение и состояние своего здоровья», — полагает психолог.

Немаловажным вопросом при рождении ребенка становится отношение к своему партнеру. Так, некоторые женщины не всегда уверены в том, что их мужчина сможет взять на себя все финансовые тяготы.

«Если они уйдут в декрет, им нужно будет какое-то время пребывать с ребенком, и мужчина должен их всем обеспечить. А если мужчина не тянет даже женщину, то как же он потянет и женщину, и ребенка. Конечно, у многих девушек возникают такие опасения», — объясняет собеседница издания.

Впрочем, денежный вопрос не всегда становится определяющим. По мнению Бираровой, необходимо учитывать еще и психоэмоциональный фактор. Ухаживающей за ребенком женщине важно поддерживать баланс своего нервного состояния.

«Но если она не может быть финансово обеспечена, то ей приходится еще переживать за каждую баночку смеси, за каждый памперс, за каждый визит врача. Или дополнительные витамины, лекарства. Этот момент нужно взвешивать», — полагает эксперт.

Аналитический центр НАФИ также выяснил, что 42% россиян, напротив, готовы к пополнению в семье. При этом возрастная группа от 18 до 24 лет — самая многочисленная среди желающих завести ребенка.

Преимущественно это связано с тем, что молодежь, так или иначе, не до конца «созрела», полагает Наиля Бирарова. Люди в этом возрасте воспринимают рождение ребенка как «большое приключение», авантюру, которая их интригует.

«До 24 лет лобные доли мозга еще не созрели. Они отвечают за эмпатию, за умение эмоционировать, чувствовать. Всю степень ответственности и принятия решений, которые им предстоят, они не взвешивают полноценно. Им эмоционально интересно, что и как будет», — рассказывает социальный психолог.

Молодые девушки, в свою очередь, относятся к детям, как к «живым куклам». О последствиях они, как правило, задумываются уже после появления ребенка на свет. После 25-30 лет человек начинает принимать решения уже более рационально, обращая внимание на то, насколько перспектива рождения и воспитания «цветов жизни» перевешивает их отсутствие.

«Для них [молодых мам] это настолько забавно и интересно. Я сама двоих детей родила в этом возрасте. О взрослом подходе не может быть и речи. То есть здесь чисто инстинктивно женщина рожает детей и только потом думает, что с этим делать, как быть дальше, кто здесь. Как это, я сама за себя отвечать-то не умею, а как мне здесь справляться», — задается вопросом собеседница ПС.

Опрос Национального агентства финансовых исследований проводился в конце августа — начале сентября 2020 года. Всего было опрошено 1,6 тысячи человек старше 18 лет в 53 регионах Российской Федерации.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян выступают за общение отца с ребенком после развода. Так, 82% полагают, что при распаде семьи для ребенка важно видеться со своим биологическим отцом. При этом 7% считают, что последний не должен вмешиваться в жизнь новой семьи.