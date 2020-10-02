Сторонники Грудинина понесут наказание за оскорбление многодетной матери

Поселок совхоза имени Ленина накрывает «атмосфера взаимных подозрений и ненависти». На это «Политике Сегодня» жалуются местные жители, обвиняя предпринимателя Павла Грудинина. Речь идет об оскорблениях, которые захлестнули соцсети и домовые чаты.

Соратники коммерсанта-миллиардера посчитали предателями всех, кто посетил встречу с руководством главного акционера ЗАО «Совхоз им. Ленина».

Апофеозом стало размещение в Instagram-аккаунте сторонников Грудинина фотографии беременной многодетной матери, которую автор публикации сопроводил неприличной, унижающей человеческое достоинство надписью.

Подобные действия нарушают закон и должны повлечь за собой предусмотренную ответственность, уверен юрист Виталий Митькин. Как минимум, это денежный штраф, который может быть наложен на владельца аккаунта «Мой совхоз». По некоторым данным, речь идет об уроженке Владивостока, ныне кормящейся с руки миллиардера, – некоей Ольге Сирачевой.

«В соответствии со статьей 5.61 КоАП РФ, оскорбление, содержащееся в публичном выступлении или средствах массовой информации влечет наложение штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до пятисот тысяч рублей», — констатирует эксперт.

«В данном случае мы имеем публично демонстрирующуюся фотографию, центральным объектом которой является многодетная мать, в отношении которой используются различные унижающие человеческое достоинство выражения, например, "побирушки", попрошайки», – разъясняет Митькин.

По словам юриста, пострадавшая от хамства и оскорблений может обратиться в суд, чтобы защитить себя от травли приспешников Грудинина.