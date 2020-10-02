Башар Асад отметил значимость России на международном уровне

Президент Сирии Башар Асад рассказал о значении России на мировом уровне, сообщает "Звезда".

Президент Сирии Башар Асад утверждает, что многие в мире позабыли о международном праве. Это и привело к дисбалансу сил в системе международных отношений. По мнению президента, именно России по силам восстановить утраченное равновесие в мире. Также наращивание российского военного присутствия наряду с политико-дипломатическими шагами занимает не последнюю роль в данном процессе. Известно, что российско-сирийские договоренности рассчитаны на 45 лет. Башар Асад уверен, что террористы не продержатся так долго.

"Большинство стран, прежде всего малых, к числу которых относится и Сирия, только выиграют от более сбалансированного миропорядка. Таким образом, не следует полагать, что роль России в Сирии ограничивается лишь противодействием международному терроризму.", - сообщает лидер Сирии.

Он считает, что одной из задач нахождения России в Сирии и в других частях света является обеспечение справедливого и сбалансированного порядка. Если Запад откажется от агрессивной политики использования своей военной мощи для создания проблем в мире, тогда и Россия не будет нуждаться в подобных объектах, передает "Звезда".