Военкор заявил, что под обстрел Азербайджана попала певица Юлия Чичерина
Российская певица Юлия Чичерина с мужем попала под обстрел азербайджанских беспилотников, передает "МК".
Рок-певица направлялась в Степанакерт, чтобы дать концерт на передовой, однако по пути исполнительница вместе с мужем и музыкантами попали под обстрел БПЛА ВС Азербайджана, сообщает "МК".
По информации военного корреспондента, сейчас музыканты находятся в укрытии в сорока километрах от столицы Нагорного Карабаха.
Известно, что Чичерина ранее неоднократно приезжала с концертами в зону конфликта на Донбассе.
Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября, когда минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в регионе, и есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам".