Военкор заявил, что под обстрел Азербайджана попала певица Юлия Чичерина

Российская певица Юлия Чичерина с мужем попала под обстрел азербайджанских беспилотников, передает "МК".

Рок-певица направлялась в Степанакерт, чтобы дать концерт на передовой, однако по пути исполнительница вместе с мужем и музыкантами попали под обстрел БПЛА ВС Азербайджана, сообщает "МК".

По информации военного корреспондента, сейчас музыканты находятся в укрытии в сорока километрах от столицы Нагорного Карабаха.

Известно, что Чичерина ранее неоднократно приезжала с концертами в зону конфликта на Донбассе.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября, когда минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в регионе, и есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам".