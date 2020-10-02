Белоруссия предупредила ЕС об угрозе разрыва дипотношений из-за санкций

Решение ЕС ввести санкции против Белоруссии вызвало реакцию Минска. МИД Белоруссии опубликовал заявление, в котором предупредил об опасности разрыва дипломатических отношений.

Отказ Белоруссии выполнять ультимативные требования Евросоюза стал причиной введения санкций против страны, которые по сути являются карательной мерой. Так охарактеризовало решение Евросоюза дипломатическое ведомство Белоруссии. В заявлении МИД Белоруссии говорится, что Белоруссия готова к решительному пересмотру отношений с ЕС, вплоть до разрыва дипломатических отношений, если санкционное давление будет увеличиваться.