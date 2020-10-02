Песков отказался комментировать намерение Навального подать на него в суд

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать намерение Алексея Навального подать на него в суд во время брифинга. Об этом стало известно 2 октября.

"Я порекомендую еще раз перечитать то, что я сказал вчера", — ответил Песков на просьбу журналистов рассказать о том, как он относится к плану Навального подать иск.

Днем ранее Песков подтвердил, что Алексей Навальный работает по инструкции западных спецслужб, а также сотрудничает с ЦРУ. Спустя некоторое время российский блогер заявил, что намерен подать в суд на представителя Кремля за такие высказывания.