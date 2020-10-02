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11:23   2 Октября 2020
Общество

Песков: введение нового локдауна из-за коронавируса в России не планируется

Песков: введение нового локдауна из-за коронавируса в России не планируется

Новых ограничительных мер ввиду пандемии коронавирусной инфекции вводить в России пока не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что речи о новом локдауне в стране в настоящий момент не идет. Песков добавил, что свою деятельность продолжает осуществлять оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. В регионах также принимаются соответствующие меры. В качестве примера пресс-секретарь привел действия, предпринятые правительством Москвы.

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Автор: Борис Нестеров
#песков #ограничения #коронавирус

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