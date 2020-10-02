Евросоюз решил вести торг с Белоруссией санкционными угрозами

Европейский Союз (ЕС) согласовал перечень санкций против Белоруссии. Лидеры стран-членов ЕС единогласно одобрили введение ограничений в отношении 40 представителей белорусских властей. Президент страны Александр Лукашенко в этот список не попал, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Нет. Александра Лукашенко нет в текущем списке, но, конечно, мы будем следить за ситуацией. Мы будем следить за дальнейшим развитием событий», — цитирует главу совета арабский телеканал «Аль-Джазира».

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в официальном обращении сообщил, что Брюссель не признает результаты выборов в Белоруссии, которые состоялись девятого августа 2020 года. Тогда, по официальным данным белорусского ЦИК, Александр Лукашенко победил с результатом в 80,1%.

После этого страны ЕС уже пытались ввести санкции против белорусских чиновников, однако ситуацию «затормозил» Кипр. Республика отказалась поддержать коллег по Евросоюзу из-за непрекращающегося территориального спора с Турцией. Санкции не ввели, поскольку для такого решения требуется единогласное одобрение всех членов ЕС.

Телеканал «Аль-Джазира» сообщает, что в пятницу, второго октября 2020 года, Евросоюз «вышел из дипломатического тупика». Кипр убедили в том, что ЕС «накажет» Турцию, если она продолжит добычу нефти и газа в спорных районах Средиземного моря.

Политолог Иван Аркатов объяснил «Политике Сегодня», что президент Белоруссии не включен в санкционный список для возможности «торга». Эксперт напомнил, что изначально страны ЕС намеревались ввести ограничения в отношении более ста представителей белорусской власти, однако сейчас этот список сократился до 40.

После объявления официальных итогов выборов в Белоруссии, на улицы Минска и других крупных городов вышли протестующие. Спустя несколько дней Вильнюс объявил о намерении ввести персональные санкции против 32 белорусских должностных лиц. Позже выяснилось, что литовский МИД расширил список до 118 человек. Тогда Александр Лукашенко входил в оба ограничительных списка.

«Именно сейчас санкций в отношении Александра Лукашенко нет. Я думаю, что это специально проработанный момент для торга. Европейский Союз оставил лазейку для переговоров. Также ЕС не хочет, что президент Белоруссии сразу же обращался за помощью к России. То же самое касается 40 белорусских чиновников. Было бы глупо и недальновидно сразу вводить санкции против всех. Всегда нужно оставлять место для маневра», — сообщил Аркатов.

Председатель Евразийского института молодежных инициатив, политолог Юрий Самонкин объяснил введение санкций со стороны ЕС тем, что на западе поняли нецелесообразность дальнейшей организации протестов в Белоруссии. После того, как несанкционированные митинги показали свою неэффективность, Евросоюз перешел к более кардинальным решениям.

«Не будем забывать, что инаугурация Лукашенко уже состоялась, поэтому актуальность у протестов в Белоруссии теперь сомнительная. Запад будет пытаться экономически и информационно "бить" по белорусским чиновникам. Авторитет команды Лукашенко хотят подорвать», — подчеркнул эксперт.

Специалисты сошлись во мнении, что со второго октября для Белоруссии наступило новое время, ознаменованное санкциями со стороны ЕС. В этом «пуле неугодных стран» уже несколько лет состоит Россия, которая, несмотря на ограничения со стороны Запада, продолжает развивать крупные экономические проекты.

Теперь этот список пополнила и Белоруссия. Аркатов добавил, что Минск вряд ли столкнется с критической ситуацией в экономике из-за европейских санкций:

«Санкции частично, конечно же, повлияют на страну, но это будет некритично. Мне кажется, что Александр Лукашенко попытается разыграть "российскую карту" и обратится за помощью к Москве».

Европейские дипломаты отметили, что медлительность процесса одобрения санкций против Белоруссии со стороны ЕС «подорвала доверие к внешней политике блока». Несмотря на это, ограничения могут начать действовать «немедленно», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, политические решения уже приняты, дело только за «техническими вопросами».

29 сентября Канада и Великобритания уже ввели санкции против президента Александра Лукашенко, его сына Виктора и главы администрации белорусского лидера Игоря Сергеенко. Им запрещено въезжать на территории стран, а их британские и канадские активы будут заморожены в ближайшее время.