Эксперты оценили идею предоставления отпуска родителям школьников

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила предоставить оплачиваемый отпуск одному из родителей учеников младших классов на время школьных каникул, введенных из-за коронавируса. Первый зампред комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты РФ Павел Пожигайло в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» инициативу поддержал.

«Когда детей отправили на каникулы, не возникло вопросов: куда они пойдут? Если оба родителя работают, и бабушки-дедушки тоже, или их нет, и на две недели ребенок приходит в квартиру один... Как он будет себе готовить и вообще существовать? Тогда никто об этом не подумал. В Общественной палате мы обсуждали эту ситуацию. Было бы справедливо, если бы родителей тоже отправляли на каникулы», — говорит Пожигайло.

По его словам, государство должно предусмотреть механизм предоставления субсидий компаниям на оплату отпуска. Это должна быть прямая выплата родителям учеников младших классов, подчеркивает собеседник.

«Мама или папа должны быть с ребенком. Это однозначно. Любая внеплановая отправка домой должна сопровождаться отпуском», — считает он.

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила разрешить родителям младшеклассников, которые ушли на каникулы из-за пандемии COVID-19, выйти в отпуск pic.twitter.com/hIUgspAMCt — Известия (@izvestia_ru) October 2, 2020

В свою очередь, председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова сочла инициативу необоснованной и популистской. Она напомнила, что работодатель обязан предоставлять отпуск за свой счет по семейный обстоятельствам, если ребенка не с кем оставить. Бюджетные деньги стоит поберечь на более серьезные проблемы, а помощь гражданам должна быть взвешенной, считает общественница.

«Это не катастрофически большие каникулы. Их просто увеличили на неделю. <..>Конечно, хорошо, когда государство готово платить за каждый чих. Но одно дело, когда объявили вынужденную изоляцию, люди остались без работы, и надо кормить детей. Тогда должны быть выплаты, даже если бюджет пострадает. Каникулы — не та ситуация, когда надо напрягать бюджет. Сейчас ситуация непростая, и мы должны быть готовы к более серьезным проблемам, в том числе из-за коронавируса», — сказала Леткова.

Ранее депутат Госдумы Елена Строкова предложила предоставить родителям младшеклассников отпуск на период каникул. По ее словам, подобная мера поможет родителям-одиночкам, которым попросту не с кем оставить своих детей. Инициативу парламентария направили главе Минтруда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«Введение оплачиваемого отпуска для одного из родителей позволит обезопасить ребенка в подобный период», — объяснила Строкова.

Напомним, 9 сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил двухнедельные каникулы в школах из-за коронавируса. С 5 по 18 октября школы столицы будут закрыты. В Подмосковье с 5 октября на каникулы уйдут около половины школ. Речь идет о заведениях, где есть зараженные COVID-19 педагоги или растет число заражений среди учащихся.

В России, по данным оперштаба, за последние сутки выявили 8945 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. С начала пандемии в РФ коронавирус диагностировали у 1 185 231 человека. Из них 964 242 человек выздоровели, еще 20 891 умерли.