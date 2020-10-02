Число пациентов с коронавирусом в России выросло на 9412 человек

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России выявил еще 9412 случаев заболевания на территории 85 регионов страны.

Проявлялись без симптомов 27,1% новых случаев инфекции, сказано в сообщении оперштаба. Общее количество пациентов с диагностированным вирусом равняется 1 194 643.

Медики выписали еще 6054 человек, лечившихся от COVID-19. Всего успешно прошли лечение 970 296 человек. За последние сутки с диагностированным коронавирусом ушли из жизни 186 граждан, всего скончались 21 077 пациентов с коронавирусом.