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10:40   2 Октября 2020
Политика

Армения объявила о готовности вести переговоры по прекращению огня в НКР

Армения объявила о готовности вести переговоры по прекращению огня в НКР

Ереван назвал условия, при которых он готов приступить к переговорам по ситуации в Карабахе. Об этом рассказали в армянском МИД.

Армения заявила, что согласна обсуждать прекращение огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ.

Ранее RT проинформировал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Ереван и Баку к немедленному прекращению огня и деэскалации напряженности. Для соответствующих контактов РФ предложила предоставить необходимую площадку.

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Автор: Кристина Мокроусова
#лавров #армения #карабах #ереван #баку

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