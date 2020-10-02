Армения объявила о готовности вести переговоры по прекращению огня в НКР

Ереван назвал условия, при которых он готов приступить к переговорам по ситуации в Карабахе. Об этом рассказали в армянском МИД.

Армения заявила, что согласна обсуждать прекращение огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ.

Ранее RT проинформировал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Ереван и Баку к немедленному прекращению огня и деэскалации напряженности. Для соответствующих контактов РФ предложила предоставить необходимую площадку.