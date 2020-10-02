Академик РАН назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Окончательная победа над пандемией коронавирусной инфекции может наступить в конце следующего года. Такое мнение выразил заведующий кафедрой микробиологии Сеченовского университета академик РАН Виталий Зверев в беседе с "Интерфаксом".

Антитела к коронавирусу имеют уже около 30–40% населения, поэтому справиться с пандемией удастся, считает Зверев. Заболеваемость COVID-19 продолжит увеличиваться, пока коллективный иммунитет не достигнет 70%. Избежать роста новых случаев не получится, но в январе или феврале ситуация уже пойдет на спад. Вирусолог также указал, что в России подъем заболеваемости не такой серьезный и ожидаемый. Тем в более есть все условия для борьбы с инфекцией — врачи, лекарства и достаточное количество коек.