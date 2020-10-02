Российские туристы попали в ДТП в турецкой Анталье

Автобус с российскими туристами по пути из отеля в Белеке в аэропорт Антальи попал в ДТП. Как сообщает РенТВ со ссылкой на турецкое издание Miliyet, все россияне остались живы.

Случившееся в турецкой провинции Анталья ДТП с участием автобуса с российскими туристами привело к смерти водителя легкового автомобиля, который врезался в автобус. В автобусе с туристами, как сообщают местные источники, травмы получили водитель и 12 пассажиров, а одну россиянку даже пришлось госпитализировать. Остальные смогли на других транспортных средствах доехать до аэропорта.