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10:38   2 Октября 2020
Происшествия

Российские туристы попали в ДТП в турецкой Анталье

Российские туристы попали в ДТП в турецкой Анталье

Автобус с российскими туристами по пути из отеля в Белеке в аэропорт Антальи попал в ДТП. Как сообщает РенТВ со ссылкой на турецкое издание Miliyet, все россияне остались живы.

Случившееся в турецкой провинции Анталья ДТП с участием автобуса с российскими туристами привело к смерти водителя легкового автомобиля, который врезался в автобус. В автобусе с туристами, как сообщают местные источники, травмы получили водитель и 12 пассажиров, а одну россиянку даже пришлось госпитализировать. Остальные смогли на других транспортных средствах доехать до аэропорта.

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Автор: Борис Нестеров
#турция #анталья #дтп в анатлье

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