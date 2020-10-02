СК сообщил о задержании главы Усть-Кутского муниципального образования

Правоохранители задержали главу Усть-Кутского муниципального образования Александра Душина по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили в Следственном комитете.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы из Иркутской области. Душина подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

По версии СК, глава муниципального образования заключил контракт на выполнение работ с подрядчиком. Позже Душин подписал акт о приемке и стоимости проделанных работ, несмотря на то, что условия договора не были соблюдены. За оказанную подрядчику услугу глава населенного пункта получил 16 миллионов рублей. За совершенное правонарушение Душину грозит до 10 лет тюрьмы.