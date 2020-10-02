Карабах обвинил Азербайджан в применении кассетных боеприпасов

Баку применяет запрещенные кассетные боеприпасы израильского производства на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на карабахского омбудсмена Артака Бегларяна.

"Зафиксированы случаи применения этой страной (Азербайджаном — прим. ред.) кассетных боеприпасов — бомб и ракет, что запрещено международным законодательством", — передает агентство слова омбудсмена.

Накануне стало известно, что Ереван отзывает своего посла из Израиля для консультаций в связи с продажей оружия Баку. В Министерстве иностранных дел Армении заявили, что факт поставок Израилем оружия Азербайджану неприемлем.

27 сентября армяно-азербайджанский конфликт резко обострился. Власти Армении, Азербайджана и Нагорно-Карабахской Республики ввели в своих странах военное положение. Боестолкновения унесли жизни не только военнослужащих, но и мирного населения.