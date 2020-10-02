Адвокат Жорин увидел в снимках с Легкоступовой "послание с того света"

Покойная певица Валентина Легкоступова хочет, чтобы родственники до конца разобрались в ее смерти, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на заявление адвоката Сергея Жорина.

Юрист в беседе с журналистами прокомментировал появившееся фото исполнительницы в ванной. По его словам, в этой комнате было невозможно упасть и тем более получить смертельные травмы.

В связи с этим адвокат, занимающийся собственным расследованием гибели певицы, заявил, что постоянно возникающие подробности говорят о желании самой покойной пролить свет на случившееся. Легкоступова как будто хочет, чтобы родственники узнали, почему она так рано умерла. В связи с этим снимки, полученные от близких певицы, будут приобщены к делу, подытожил Жорин.