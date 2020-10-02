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9:45   2 Октября 2020
Армия

Азербайджанские военные заявили о захвате стратегических высот в Карабахе

Азербайджанские военные заявили о захвате стратегических высот в Карабахе

Несколько стратегических высот в Нагорном Карабахе смогли захватить азербайджанские военные, о чем со ссылкой на Минобороны Азербайджана сообщило РИА Новости.

Бои в Нагорном Карабахе не прекращались в ночь с 1 на 2 октября. Утром 2 октября в ходе ожесточенных боев, как заявляет оборонное ведомство Азербайджана, азербайджанским военным удалось взять под контроль высоты в агдеринском направлении вокруг Мадагиза. Армянская сторона сообщила об уничтожении БПЛА и самолета противника.

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Автор: Ирина Большунова
#нагорный карабах #минобороны азербайджана #стратегические высоты

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