Азербайджанские военные заявили о захвате стратегических высот в Карабахе

Несколько стратегических высот в Нагорном Карабахе смогли захватить азербайджанские военные, о чем со ссылкой на Минобороны Азербайджана сообщило РИА Новости.

Бои в Нагорном Карабахе не прекращались в ночь с 1 на 2 октября. Утром 2 октября в ходе ожесточенных боев, как заявляет оборонное ведомство Азербайджана, азербайджанским военным удалось взять под контроль высоты в агдеринском направлении вокруг Мадагиза. Армянская сторона сообщила об уничтожении БПЛА и самолета противника.