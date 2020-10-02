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9:40   2 Октября 2020
Политика

Лечащий врач главы США рассказал о его состоянии после заражения COVID-19

Лечащий врач главы США рассказал о его состоянии после заражения COVID-19

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья заболели COVID-19. Лечащий врач главы США Шон Конли рассказал об их состоянии, пишет RT.

Американский президент и первая леди чувствуют себя хорошо, констатировал состояние пациентов Шон Конли. Супруги останутся в Белом доме пока полностью не выздоровеют, сообщает письменное заявление Белого дома.

По словам Конли, лидер США намерен выполнять свои обязанности, несмотря на болезнь.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #трамп #коронавирус

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