Лечащий врач главы США рассказал о его состоянии после заражения COVID-19

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья заболели COVID-19. Лечащий врач главы США Шон Конли рассказал об их состоянии, пишет RT.

Американский президент и первая леди чувствуют себя хорошо, констатировал состояние пациентов Шон Конли. Супруги останутся в Белом доме пока полностью не выздоровеют, сообщает письменное заявление Белого дома.

По словам Конли, лидер США намерен выполнять свои обязанности, несмотря на болезнь.