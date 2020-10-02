9:40 2 Октября 2020Политика
Лечащий врач главы США рассказал о его состоянии после заражения COVID-19
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья заболели COVID-19. Лечащий врач главы США Шон Конли рассказал об их состоянии, пишет RT.
Американский президент и первая леди чувствуют себя хорошо, констатировал состояние пациентов Шон Конли. Супруги останутся в Белом доме пока полностью не выздоровеют, сообщает письменное заявление Белого дома.
По словам Конли, лидер США намерен выполнять свои обязанности, несмотря на болезнь.