Продукты, бензин и коммуналка подорожают на Украине в 2021 году

Курс доллара к гривне растет, поэтому эксперты предупредили украинцев о повышении цен в 2021 году. По их мнению, подорожают продукты, коммунальные услуги, автомобили, бензин, квартиры и другие товары.

Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко разъяснил, почему бизнес заранее не пересматривает цены. По его словам, если товар резко дорожает, тогда теряется конкурентное преимущество. При этом продажи упадут, если рынок переполнен аналогичными товарами.

«Сейчас все понимают, что каждую неделю гривна опускается примерно на 10 копеек. Если поставщик знает, что деньги за товар он получит только через месяц, то просто сразу, условно, на 50 копеек больше закладывает в свою продукцию», — сказал Дорошенко украинскому бизнес-каналу UBR.

Импортеры, продолжил эксперт, перед заключением контракта учитывают объем продаж и прогнозируемый курс валют. Поэтому рост курса доллара или евро изначально заложат в цену импортной техники.

Хотя и для экспортеров курс немаловажен, добавил Дорошенко. Поскольку, когда ослабевает национальная валюта, люди активнее покупают отечественную продукцию.

«Например, сейчас уже отечественная продукция стала потихоньку отвоевывать покупателя, потому что она более доступна для украинцев, чем импорт», — объяснил эксперт.

Если украинский производитель отшивает одежду или делает обувь внутри страны, используя импортные материалы, тогда курс валют все равно отразится на цене. Поэтому даже условно национальные товары подорожают.

По мнению эксперта, в 2021 году электроника, одежда, и обувь подорожают на 6%, продукты — на 7%, коммунальные услуги — на 15%.

«Сильнее всего в следующем году подорожают коммунальные услуги. И они же, в свою очередь, являются одним из основных драйверов для роста цен на другие товары», — завершил Дорошенко.

Эксперт топливного рынка Леонид Косянчук, рассуждая о повышении цен в следующем году, согласился, что рост курса валют скажется и на бензине. По его словам, стоимость топлива также закладывают в себестоимость других товаров, поэтому подорожания не избежать.

При этом операторы рынка не хотят увеличивать цены на топливо, поскольку пострадают заправки, точнее объемы продаж.

«На бензины цена может подрасти на 1,9 грн/литр, а на "дизель" — на 1,35 грн/литр. В какой мере операторы рынка реализуют эти предпосылки – сказать трудно. Но, однозначно, цены подрастут, так как розничная цена зависит от цен внешних котировок и курса НБУ, ведь у нас акцизы платятся в евро, плюс еще на все это – НДС», — добавил Косянчук.

Директор дилерского центра Ford «ВиДи-Край Моторз» Украины Виталий Дорофеев разделил импортеров новых автомобилей на две группы. У одних ценообразование зависит от курса доллара, у других — евро. Поэтому стоимость машин напрямую зависит от курса валюты. При этом импортеры не работают по единому правилу.

«В зависимости от условий поставки автомобилей на Украину, некоторые бренды меняют стоимость автомобилей практически каждый день в зависимости от колебаний курса гривны, некоторые могут фиксировать его на некоторый период», — объяснил Дорофеев.

Глобальная пандемия коронавируса сказывается и на прогнозах, продолжил эксперт. Сложно предугадать спрос на рынке авто, поэтому импортеры активно не закупаются. Однако украинцы все равно смогут найти машину под собственный бюджет или подороже, если воспользуются кредитными и лизинговыми программами.

СЕО Caspian Service на Украине Чингиз Кишиев подтвердил, что от курса иностранной валюты зависят производители стройматериалов, застройщики и, соответственно, первичный рынок недвижимости. Говоря об объектах бизнес-класса, эксперт подчеркнул, что некоторые застройщики улучшают проекты, чтобы сделать качественный навесные фасады, лифты, окна, отделку.

«Это дает до 15–17% к общему удорожанию. Но такой шаг оправдан повышенным покупательским спросом и созданием позитивного имиджа компании на рынке Украины», — объяснил Кишиев​​​​​​​.

Ранее Минэкономики Украины спрогнозировало рост инфляции в стране в начале следующего года. При этом, по информации украинской госстатистики, с начала 2020 года товары и услуги уже подорожали на 1,5%.