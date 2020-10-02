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9:23   2 Октября 2020
Политика

Трамп не намерен временно передавать полномочия вице-президенту США

Трамп не намерен временно передавать полномочия вице-президенту США

Лидер США Дональд Трамп не передает временно свои полномочия вице-президенту Майклу Пенсу из-за того, что заразился коронавирусной инфекцией, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир корреспонденту ТАСС

Уточняется, Дир воздержался от остальных комментариев.

"Нет", — отметил заместитель пресс-секретаря Белого дома.

Телеканал "360" сообщал, что Трамп и его супруга заболели коронавирусом, о чем глава США написал в своем Twitter-аккаунте.

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Автор: Ирина Большунова
#трамп #пенс #Дир

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