Трамп не намерен временно передавать полномочия вице-президенту США

Лидер США Дональд Трамп не передает временно свои полномочия вице-президенту Майклу Пенсу из-за того, что заразился коронавирусной инфекцией, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир корреспонденту ТАСС

Уточняется, Дир воздержался от остальных комментариев.

"Нет", — отметил заместитель пресс-секретаря Белого дома.

Телеканал "360" сообщал, что Трамп и его супруга заболели коронавирусом, о чем глава США написал в своем Twitter-аккаунте.