Помпео не ответил на вопрос, кого США признают президентом Белоруссии

Государственный секретарь США Майк Помпео не ответил на вопрос, кого Белый дом признает главой Белоруссии. Он дал интервью телеканалу Fox News.

По его словам, нынешний белорусский президент Александр Лукашенко "сам себя привел к присяге" и это "не имеет никакого смысла". Помимо этого, американец также не ответил, намерены ли Соединенные Штаты признать лидером республики политического деятеля Светлану Тихановскую, уехавшую в Литву после прошедших президентских выборов.

Помпео спросили, какие меры Вашингтон собирается предпринять в отношении Минска.

"Мы дали ясно понять и русским тоже, что подобная деятельность ни в чьих интересах. Она не поможет народу России, народу Белоруссии, лишь сделает ситуацию сложнее для всех стран в регионе", — подчеркнул госсек США.

Телеканал "360" сообщал, что Помпео в интервью телеканалу Fox News назвал самую опасную для США страну.