Японцы с одобрением отнеслись к модернизации железной дороги на Сахалине

Последний поезд прошел по старой японской железной дороге на Сахалине 30 сентября. Японское издание Kyodo News посвятило этому событию отдельную статью, которая сразу нашла отклик среди читателей.

Железные дороги на Сахалине переходят на общероссийский стандарт, поэтому старые японские пути подвергнут модернизации.

После того как издание опубликовало материал, жители Японии активно начали его комментировать. Некоторые расстроились от того, что за рубежом не осталось "японского следа", однако нашлись и те, кому захотелось проехать по новой железной дороге на Сахалине.

"Как бы я хотел побывать на Сахалине сейчас и проехаться на новых составах по широкой российской железнодорожной полосе", — написал один из японских читателей.

Нашлись среди комментаторов и те, которые потребовали от России "вернуть" Японии северные территории.