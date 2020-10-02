ПВО армии обороны Нагорного Карабаха уничтожили беспилотник

Уничтожен азербайджанский беспилотник с помощью ПВО. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

По словам Степанян, армянские ПВО также сбили один самолет в районе 07:55. Она отметила, что столкновения между участниками конфликта продолжаются.

Напряженность на всей территории конфликта сохраняется. ЕС ранее призвал Армению и Азербайджан прекратить ведение боевых действий и перейти к мирным переговорам.