Анализы Трампа подтвердили у него коронавирус

Действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что у него и его супруги Меланьи Трамп тесты на коронавирус показали положительные результаты. Об этом американский глава сообщил у себя в Twitter .

Не так давно Трамп в сообщил, что он и его жена ушли на самоизоляцию, пока проверяются их анализы на COVID-19. Подозрение о коронавирусе американского президента появилось после того, как COVID-19 подтвердили у одного из его ближайших советников Хоуп Хикс.

Хикс была среди тек, кто сопровождал действующего президента США на теледебаты с кандидатом на пост американского глав от Демократической партии Джозефом Байденом, состоявшиеся 29 сентября в Кливленде, штат Огайо.