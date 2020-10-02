Трамп ушел на самоизоляцию в ожидании результатов анализа на COVID-19

Действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что он и его супруга Мелания Трамп уходят на самоизоляцию на фоне распространения коронавируса. Об этом американский глава написал у себя в Twitter.

Решение о добровольном карантине Трампа было принято на основании того, что у одной из ближайших советников американского президента Хоуп Хикс тест на коронавирус показал положительный результат.

"Хоуп Хикс, которая так много работала даже без маленьких перерывов, только что сдала положительный тест на COVID-19. Ужасно! Мы с первой леди ожидаем результатов своих тестов. Тем временем мы начнем наш процесс карантина", — написал глава США.

Хикс была в числе тех лиц, которые сопровождали Трампа на теледебаты, которые состоялись 29 сентября в Кливленде, штат Огайо.