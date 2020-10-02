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7:03   2 Октября 2020
Политика

Трамп заручился поддержкой 60 экс-чиновников из сферы нацбезопасности

Трамп заручился поддержкой 60 экс-чиновников из сферы нацбезопасности

Бывшие высокопоставленные чиновники, работавшие при прошлых президентах США, высказали свою поддержку действующему главе государства Дональду Трампу из-за его внешней политики. Соответствующее заявление американский лидер разместил в своем Twitter.

Трамп принимает "самые жесткие" меры в истории Соединенных Штатов Америки по отношению к Китаю, России, КНДР и Ирану, отметили чиновники. Президент также "поставил вопрос безопасности и процветания американцев на первое место".

"Президент Трамп оказывает мощное давление на Китай в вопросе [его] присоединения к трехсторонним переговорам с РФ по контролю над ядерными вооружениями", — говорится в документе.

Выборы главы Соединенных Штатов Америки назначены на 3 ноября. На пост претендуют действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник демократ Джо Байден.

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Автор: Руслан Неглинный
#выборы #трамп #чиновники

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