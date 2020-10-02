Стало известно о новой опасной мутации коронавируса

Британские исследователи обнаружили новую опасную мутацию коронавируса, которой не было даже у гриппа и ВИЧ. Об этом сообщает издание FoxNews.

Шипы вируса, которые позволяют цепляться за клетки организма, очень быстро изменяются и их способность проникать в организм человека увеличивается. Отмечается, что мутация в лабораторных условиях происходит в течение 60 секунд, в реальной жизни процесс занимает более длительное время.

Вирусолог Виталий Зверев сообщал, что мутации считаются нормальным процессом для вирусов. Он отметил, что вирус гриппа мутирует ежегодно, поэтому постоянно идет изменение в вакцине.