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6:47   2 Октября 2020
Общество

Стало известно о новой опасной мутации коронавируса

Стало известно о новой опасной мутации коронавируса

Британские исследователи обнаружили новую опасную мутацию коронавируса, которой не было даже у гриппа и ВИЧ. Об этом сообщает издание FoxNews.

Шипы вируса, которые позволяют цепляться за клетки организма, очень быстро изменяются и их способность проникать в организм человека увеличивается. Отмечается, что мутация в лабораторных условиях происходит в течение 60 секунд, в реальной жизни процесс занимает более длительное время.

Вирусолог Виталий Зверев сообщал, что мутации считаются нормальным процессом для вирусов. Он отметил, что вирус гриппа мутирует ежегодно, поэтому постоянно идет изменение в вакцине.

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Автор: Кристина Мокроусова
#мутация #пандемия #коронавирус

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