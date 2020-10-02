Заммэра Москвы Ефимов заявил о переходе 30% офисных работников на удаленку

Рекомендуется до половины сотрудников офисов постепенно переводить на удаленную работу. Об этом заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов рассказал РИА Новости.

Ефимов рассказал, что перевод сотрудников на удаленку рассчитан для компании, которые имеют такую возможность. Ранее был опубликован указ мэра Москвы Сергея Собянина с распоряжением перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников в столице РФ.

Собянин сообщал, что в Москве ситуация с коронавирусом стала критичной. По его словам, в случае несоблюдения мер безопасности будут введены жесткие ограничительные меры.