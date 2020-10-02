Российские вертолеты смогут запускать дроны-камикадзе

Вертолеты из России получат модульный кассетный блок неуправляемых авиационных ракет (НАР), который позволит запускать мини-беспилотники и дроны-камикадзе из направляющих для ракет. Об этом источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал ТАСС.

Кластерный блок Б8В10-УВ был разработан техническим центром "Заслон" для боевого вертолета Ми-28НМ. Эта разработка способна адаптировать направляющие для ракет в зависимости от поставленной задачи, а также имеет аппаратуру для программирования вооружения.

"Встроенная аппаратура передает информацию от системы управления оружием вертолета на полезную нагрузку, будь то ракеты с управляемым подрывом, корректируемые ракеты, мини-беспилотники или дроны-камикадзе", — объяснил источник.

С помощью Б8В10-УВ существует возможность "накачать" беспилотник необходимым количеством энергии и отправить его на выполнение определенной команды.

Несмотря на то, что кластерный блок разрабатывался под вертолеты Ми-28НМ, его можно применять и на другие модели, у которых есть системы управления оружием (СУО). К таким вертолетам относятся Ми-28, Ка-52 и штурмовые варианты Ми-8.