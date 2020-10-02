Трамп сдал тест на коронавирус после новости о болезни его советницы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил сдать тест на коронавирусную инфекцию после того как узнал, что его советница Хоуп Хикс заразилась COVID-19. Об этом он сообщил в эфире Fox News.

Американский лидер подтвердил, что у Хоуп Хикс результат теста на коронавирус оказался положительным, передает РИА Новости.

"Она много работает, много масок, постоянно носит маски", — рассказал Трамп.

Также анализ сдала и первая леди США Меланья Трамп, по словам главы Белого дома. Он отметил, что не знает, нужно ли вводить карантин в этом случае.