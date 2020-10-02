Депутат Рады заявила о готовности Украины помочь Азербайджану в Карабахе

Киев планирует обсудить нужды Азербайджана в конфликте в Нагорно-Карабахской Республике и удовлетворить их. Об этом сообщила депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Людмила Марченко в эфире телеканала "Украина 24".

Украина уже поддерживает Баку в различных отраслях. По словам Марченко, "если вопрос встанет остро, то Украина не пройдет мимо".

"Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация", — отметила депутат.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября. В Республике Арцах начались боевые действия. Баку и Ереван поочередно перекладывают друг на друга ответственность за открытие огня.