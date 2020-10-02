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5:14   2 Октября 2020
Общество

Проверочное включение всех сирен оповещения о ЧС в РФ состоится 2 октября

Проверочное включение всех сирен оповещения о ЧС в РФ состоится 2 октября

Сирены оповещения о чрезвычайной ситуации в рамках всеобщей тренировки по гражданской обороне будут включены по всей России 2 октября. Об этом изданию ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Время запуска электросирен и громкоговорителей будут определять главы отдельных регионов.

"МЧС России обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов является плановой", — уточнили в ведомстве.

Включение предупреждающего о ЧС сигнала в некоторых регионах заменят на сигнал радиовещания и телевидения. В столице России сирены включать не станут.

Недавно сообщалось, что тренировка по гражданской обороне в каждом регионе будет проходить по местному времени. Регионы Дальнего Востока станут первыми, где начнутся учения. При этом отработка действий будет проводиться в зависимости от того, какие чрезвычайные ситуации характерны для той или иной местности.

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Автор: Яна Либерман
#россия #тренировка #оповещение #сирена

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