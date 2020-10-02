Неудачный выстрел из 130-мм орудия М-46 сняли на видео в Сирии

Видео неудачного выстрела из пушки советского производства М-46 сняли во время боевых столкновений в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает "Российская газета".

Боевики украли пушку у правительственных войск Сирии. Они пытались пустить ее в ход, но им этого не удалось сделать. После того как они произвели выстрел, случился мощный взрыв, который разрушил ствол.

Этот инцидент мог произойти из-за низкой квалификации расчета. Однако в любом случае теперь артсистема годится только для сдачи в металлолом. Боевики в Сирии не раз использовали реактивные системы залпового огня против гражданских объектов.