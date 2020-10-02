Собянин высказался по поводу ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве постепенно становится критичной. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

Если жители столицы не будут серьезно относится к ситуации с COVID-19, то нужно будет ввести жесткие ограничения, сообщил градоначальник.

"Ситуация сегодня, она на грани, критична, и, если не остановим рост заболеваний, госпитализаций, мы будем вынуждены принимать более жесткие меры", — заявил он.

Несмотря на то, что в Москве работодателям рекомендовали перевести сотрудников на удаленную работу, этого никто не спешит делать, так как в городе почти не изменилось количество людей в метро, отметил Собянин.