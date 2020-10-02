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3:39   2 Октября 2020
Общество

Алиментный фонд может появиться в России

Алиментный фонд может появиться в России

Представители Министерств просвещения, труда и юстиции обсудят идею создания алиментного фонда в России. Об этом глава Комитета Совета федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала "Парламентской газете".

Святенко сообщила, что многие родители в России воспитывают своих детей в одиночку без финансовой поддержки. По словам специалиста, ситуация с выплатой алиментов в период пандемии может стать еще хуже. Правительство РФ примет окончательное решение об идее.

Недавно губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил в Смольном родителей почетными знаками "За заслуги в воспитании детей".

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Автор: Кристина Мокроусова
#деньги #фонд #алименты

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