Алиментный фонд может появиться в России

Представители Министерств просвещения, труда и юстиции обсудят идею создания алиментного фонда в России. Об этом глава Комитета Совета федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала "Парламентской газете".

Святенко сообщила, что многие родители в России воспитывают своих детей в одиночку без финансовой поддержки. По словам специалиста, ситуация с выплатой алиментов в период пандемии может стать еще хуже. Правительство РФ примет окончательное решение об идее.

Недавно губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил в Смольном родителей почетными знаками "За заслуги в воспитании детей".