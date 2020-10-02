Пушков оценил текущую обстановку в США

Общественное настроение американских граждан относительно движения Black lives matter (BLM) переживает серьезный перелом. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

Он отметил, что уровень поддержки BLM в США за три месяца снизился на 15%, уточнив что в июне общественное движение поддерживало 54% американцев, а уже в сентябре этот показатель составил всего 39%.

"При этом 44% заявили, что не одобряют протестов. И это — несмотря на кампанию либеральных СМИ в защиту движения", — подчеркнул сенатор

Пушков считает, что для "демократического тандема Байден-Харрис" это не самая хорошая новость, поскольку они поддерживали BLM. Сенатор уверен, что этот факт оттолкнет от демократов часть американцев и непонятно только то, как много будет таких граждан.

Сенатор также предполагает, что пик Black lives matter уже позади. Это сильно может сказаться на предвыборных позициях кандидата от Демократической партии на пост президента США Джозефа Байдена.